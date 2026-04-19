バイエルンは18日、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが負傷したことを明らかにした。発表によると、ニャブリは右太ももの内転筋を断裂するケガを負ったことから、しばらく離脱を余儀なくされるという。なお、離脱期間は明らかになっていない。それでも、ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、トレーニング中に負傷したニャブリは、手術か保存療法かによって回復期間は異なるものの、通常は3〜4カ月かかる見込みであるこ