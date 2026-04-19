ジョゼ・モウリーニョ監督が、14シーズンぶりにレアル・マドリードへ帰ってくるかもしれない。18日、ポルトガル紙『レコルド』が報じた。改革を目指して昨年夏に招へいしたシャビ・アロンソ前監督はスター軍団を束ねられず、今年1月にアルバロ・アルベロア監督への交代を決断。初戦のコパ・デル・レイで2部アルバセテに敗れた以外は順調なスタートに見えたが、直近の公式戦4試合で1分3敗と失速し、2シーズン連続の無冠が決定的