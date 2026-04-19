ウニオン・ベルリンを率いるマリー・ルイーズ・エタ監督が、初采配を執った試合を振り返った。18日、ブンデスリーガ公式サイトが伝えている。ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ウニオン・ベルリンはヴォルフスブルクと対戦。2点を先行されると、85分にオリヴァー・バークのゴールで1点を返したが、1−2で敗れた。シュテッフェン・バウムガルト監督が解任されたことを受け、今月11日に今季終了までとなる契約で就任したエ