俳優の竹内涼真さんは4月19日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しました。【写真】竹内涼真、筋肉美チラ見せショット「チラッと見える肉体美！！」竹内さんは「Hallelujah！ Let’s go！」とつづり、1枚の写真を投稿。カメラを手にして素肌にレザーシャツを羽織り、鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しています。この投稿にコメントでは「キャーーーーーーーー」「格好良い！！ に尽きます」「息