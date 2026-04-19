All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うスバルの車」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：レヴォーグ／49票2位にランクインしたのは、スバルの走行性能と実用性を象徴するステーションワゴン「レヴォーグ」です。スポーティかつ精悍なエクステリアデザインに加え、インテ