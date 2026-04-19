お笑いコンビ・大自然を解散したロジャー（38）が、19日までに「ロジャー沖縄」に改名したことがわかった。【写真】元大自然・ロジャーが改名→「ロジャー沖縄」に有吉弘行からメッセージ自身のXで大自然の解散を発表すると、12日に「大自然最後のライブありがとうございました！」と、コンビとしてのラスト出演を報告。そして13日に「ひとまず、これからは『ロジャー沖縄』と名乗ります。何卒、宜しくお願いします」と伝え