歌舞伎俳優・中村獅童（53）の次男・中村夏幹（5）が、体調不良のため休演していた舞台に復帰することが18日、松竹の公式サイトで発表された。【写真】お兄ちゃんと仲良し！「体調不良」から復帰が伝えられた中村獅童の次男・中村夏幹夏幹は、2月末に足を骨折したことを報告しており、舞台を休演していた。代役は、兄・陽喜（8）が勤めていた。公式サイトでは「大阪松竹座『御名残四月大歌舞伎』昼の部『毛谷村』の弥三松に