2025年6月に米首都ワシントンで行われた再入隊式の様子。トランプ大統領の指示に従い、陸軍兵たちが右手を挙げている/Andrew Harnik/Getty Images/File（CNN）米国の若い徴兵適格者の男性は、12月から選抜徴兵制度（セレクティブ・サービス）の対象者名簿に自動的に登録されることになる。これは昨年末に連邦議会で成立した年次国防政策法に盛り込まれた措置の一環だ。すでに18歳から26歳までの男性は、徴兵が必要になった場合に備