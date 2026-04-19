神奈川県警の元刑事でテレビなどのメディアでもおなじみの犯罪ジャーナリスト・小川泰平氏が１９日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。京都府南丹市の山中で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかり、養父の安達優季（ゆうき）容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された事件について、語った。小川氏は、４月１３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅの生配信で、この事件について、もう１人の元刑事と共演し、解説