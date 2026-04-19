阪神・伊原陵人投手（２５）が１９日の中日戦（甲子園）に先発するも、２回途中で緊急降板となった。初回はテンポよく２アウトを奪ったが、二死からボスラーの左翼線への二塁打から阿部の適時打と３四球で２点を献上。制球が定まらず初回から失点を許し、悔し気な表情を浮かべた。３―２と逆転に成功した直後の２回のマウンドにも上がったが、一死一塁から石伊の左翼への逆転２ランを被弾。さらにボスラーにはすっぽ抜けた変