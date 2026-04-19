【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48の込山榛香が4月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】27歳元AKB「憧れる」と話題のハイブラ美脚コーデ◆込山榛香、美脚際立つミニ丈コーデ公開込山は「Diorカフェに行くからDiorコーデ」とつづり、写真を投稿。色鮮やかなロゴが目を引く白のトレーナーに、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。