【モデルプレス＝2026/04/19】モデルで女優の久間田琳加が4月17日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳美人女優「景色に映えてる」新ヘアで金沢旅行満喫◆久間田琳加、金沢旅行でピンクヘアを披露久間田は「友人と金沢旅に」「兼六園桜綺麗だった〜」とつづり、石川県・金沢を訪れた際のプライベートショットを公開。満開の桜をバックに、透け感のある白いトップス姿で微笑む様子を披露し