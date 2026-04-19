◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人の竹下徠空内野手が１９日、楽天戦に「４番・三塁」で先発出場し、６回に勝ち越し適時打を放った。３―３の同点で迎えた６回。２死一、二塁から江原の２球目、１５０キロを捉えて右前適時打を放って一時勝ち越し。５回にも左翼へ安打を放っており、マルチ安打をマークした。竹下は２０２４年育成ドラフト６位で入団。３月２０日のファーム・リーグ、ＤｅＮ