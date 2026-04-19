◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が「１番・二塁」でスタメン出場し、６回までにマルチ安打、２盗塁をマークした。まずは初回、先頭で右前安打を放って出塁すると、３番・石塚の打席で二盗。３―３の同点でも１死から右前安打を放ち、再び石塚の打席で二盗を決めた。バットでも足でもアピールした。