◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）オリックス・森友哉捕手が「６番・捕手」で先発し、今季１号ソロを放った。１点ビハインドの８回先頭、カウント１―１から松本晴のカーブを振り抜き、右越えに同点ソロ。昨季は１本塁打に終わった攻守の要が、試合終盤に価値ある一発を運んだ。「少し（バットの）先あったんですが、いいタイミングで打つことができました。ジェリーが粘って試合をつ