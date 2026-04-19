昨年の12月にオープンした京都府京都市四条通にある｢GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店｣は、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド｢ゴディバ｣が手掛ける、関西初のゴディバのパン屋さんで、デザート系のパンから惣菜パンまで販売されています。また、京都らしい黒豆や求肥をつかった店舗限定のパンもあります。取材してきましたので、おすすめのパンを紹介します。 ゴディパンシェフの大きなイラ