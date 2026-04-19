私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日私は、家に遊びに来たエナの友達から「オバサン」と呼ばれてショックを受けました。まるで見たくない事実を突きつけられたような気がしたのです。30代なんてまだまだ若いはず！そう思いたいのに、シミや白髪が増えている現実とのズレに戸惑います。その数日後、実家を訪れて母（74歳）や姉（48歳）と話をしてみる