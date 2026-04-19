女性の皇族が結婚するたびに減り続ける皇族の人数をどう増やしていくのか。その具体案は定まるのでしょうか。【写真で見る】園遊会に着物で出席した“りくりゅう”ペア春の園遊会で見えた「皇族の減少」新緑が映える赤坂御苑で開かれたのは「春の園遊会」。今年は冬のオリンピックのメダリストたちも招かれました。今回の園遊会では、大学の授業がある悠仁さまは欠席されましたが、参加した皇族方の中で圧倒的に多いのは女性です。