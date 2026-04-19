■陸上第74回兵庫リレーカーニバル（18日、兵庫・神戸）9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表43競技、460種目が実施32年ぶりの日本開催女子走幅跳で郄良彩花（25、JAL）が6m37で優勝、東京世界陸上代表、日本記録保持者の秦澄美鈴（29、住友電工）は6m26で3位だった。女子やり投では武本紗栄（26、オリコ）が59m68の大会新記録をマーク。男子走高跳は坂井宏和（24、センコー）が大会タイ記録の2