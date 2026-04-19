19日、ブルガリアの首都ソフィアで投票する男性（AP＝共同）【ソフィア共同】東欧ブルガリア議会（一院制、240議席）選挙の投票が19日、始まった。世論調査ではロシアに融和的なラデフ前大統領が率いる中道左派の野党連合「前進するブルガリア」（PB）が第1党を獲得する勢いだが、いずれの政党も過半数に達しない見通し。選挙後の連立協議が焦点となりそうだ。同国では2021年以降、政権が安定せずに議会選が繰り返されており、