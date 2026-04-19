【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の大沢たかおが4月18日、自身のInstagramを更新。ラーメン店を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】57歳大物俳優「色気がすごい」と話題のオフショット◆大沢たかお、思わず微笑むラーメン屋ショットを公開大沢は、ラーメンの絵文字を添えてラーメン店を訪れた際の姿を投稿。湯気が立ち上がるラーメンを前に、箸で麺を持ち上げながら微笑む姿を披露した。黒Tシャツからは鍛え上げら