【モデルプレス＝2026/04/19】女優の大竹しのぶが4月17日、自身のInstagramを更新。稽古場への差し入れを公開し、話題となっている。【写真】明石家さんまの元妻「元気が出る」イギリス人演出家もお気に入りの差し入れ◆大竹しのぶ、主演ミュージカルの稽古場に差し入れ大竹は、自身が主演を務めるミュージカル「GYPSY」（5月6日〜24日／日本青年館ホール）について「ミュージカル『GYPSY』のお稽古の日々。衣装合わせも無事に終わ