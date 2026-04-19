【モデルプレス＝2026/04/19】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが4月18日、更新された。ブラックドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】40歳大河女優「スタイル良すぎ」と話題の黒ドレス姿◆綾瀬はるか、美デコルテ輝くブラックドレス姿公開投稿では「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とつづり、綾瀬が主演を務める映画の公開を報告。「＃綾瀬はるかマネージャー