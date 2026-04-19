プロ野球・巨人でプレーした現役時代は「クセ者」と呼ばれ、そのプレーで魅了した野球解説者の元木大介さん（54）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。オーバーオール姿のオフショットを披露した。春のイケおじコーデを披露元木さんは、「オフショット」といい、サングラスをかけてデニムのオーバーオール着こなす姿を投稿。「天気が良くて、めちゃくちゃ気持ちいい」「お花見とかピクニックとかされた方いますかー」と