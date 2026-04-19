【しまなみ親方の本場所感想戦】#1【もっと読む】「北の富士さんと私」相撲中継38年の元NHK吉田賢アナウンサーが語る霧島が大関再昇進を果たした3月場所からおよそ1カ月。初土俵以降、初めて負け越した2人の看板力士がいま、静かに自らに向き合っている。大の里と安青錦だ。■優勝争いの本命大の里からいこう。3月場所は初日から3連敗、4日目から休場となった。左肩関節脱臼との診断だ。大の里が左肩を痛めたのは昨年11月場