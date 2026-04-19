◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節水戸２―０柏（１９日・Ｋｓスタ）水戸はホームで柏に２―０で勝利した。常磐線対決を制して、Ｊ１の公式戦で初の３連勝を飾った。前半３３分、試合の展開が一変した。柏のＭＦ久保藤次郎がプレー中に水戸のＭＦ仙波大志の足を踏んだとして、レッドカードを提示されて退場。１０人での戦いを余儀なくされ、リカルド・ロドリゲス監督はポジションの兼ね合いでＭＦ山内日向汰を下げて