【今週の注目材料】英、日物価統計に注目ガソリン価格上昇の影響がどこまで出るか 米国以外の材料としては、22日の3月英物価統計と24日の3月日本全国消費者物価指数(CPI)がある。 22日15時に発表される3月英物価統計（消費者物価指数(CPI)、小売物価指数(RPI)、生産者物価指数(PPI)）のうち、最も注目度の高いCPI前年比は、前回+3.0%と市場予想と一致し、1月から横ばいとなった。2024年9月に+1.7%とインフレター