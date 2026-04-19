◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）阪神・伊原陵人投手が、２回途中で緊急降板した。３―２の２回１死一塁、石伊に左越え２ランを浴び、追加点を許した。さらに、３番のボスラーに死球を与えた。細川に中前打を浴びた直後に、異変に気づいた安藤投手コーチやトレーナーがマウンドへ向かうと、１回１／３、５安打４失点で降板。試合中にクラブハウスへ引き揚げた。