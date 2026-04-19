◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）今季４度目の先発となった日本ハム・有原航平投手（３３）が６回７安打５失点、８９球で降板した。「先取点を与えた場面は、田宮が良いプレーで走者を刺してくれて、乗っていかないといけないところでした。大量点になってしまって悔しいですし、こういう形をなくさなければ、と思っています」。２３年の小川泰弘（ヤクルト）以来１４３人目のＮＰＢ通算１００勝を達