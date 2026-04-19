◆ＪＥＲＡ阪神―中日（１９日・甲子園）中日は１点を追う２回１死一塁、プロ初めて２番で起用された捕手の石伊雄太が左越えの逆転１号２ランを放った。「打った球はカットボールです。逆転打を打てて良かったです。次も打てるよう頑張ります」と、喜びをかみしめた。５番には今季初めて阿部寿樹を起用して１回に先制タイムリー。福永裕基内野手、花田旭外野手が出場選手登録を抹消される苦しいチーム事情の中で組んだ新打線