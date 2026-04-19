◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハム・有原航平投手（33）が6回5失点で降板となった。3回1死一、二塁で桑原の左前適時打で先制を許すと、2死一、三塁では渡部にフォークを左越え3ランにされた。4回も平沢に右前適時打を浴びて5点目を失った5日のオリックス戦で移籍後初勝利を挙げたが、前回12日のソフトバンク戦では5回6失点でKOされ、2敗目を喫していた。