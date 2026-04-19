◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武・平良海馬投手（26）が6回4安打2失点。2勝目の権利を持って降板した。6回には先頭のレイエスが放ったライナーが右太腿裏を直撃した。すぐに心配したナインが集まり、治療のために一時ベンチに下がったが、すぐにマウンドに戻った。3回にレイエスに右前適時打を許して今季初の自責点を献上。4回も先頭の万波に153キロ直球でソロを浴びていた。平良はここま