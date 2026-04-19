「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・有原が６回７安打５失点と、西武打線に捕まった。三回１死一、二塁から桑原の左前適時打で先制を許すと、さらに２死一、三塁から渡部に左越え３ランを被弾。一挙４点を奪われた。四回には１死一、二塁から平沢の右前適時打で追加点を献上した。五、六回は三者凡退としたが、七回から２番手の上原と交代。「先取点を与えた場面は、田宮が良いプレーで走者