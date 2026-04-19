「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）西武の先発・平良がアクシデントに見舞われた。六回先頭のレイエスが放った強烈なピッチャー返しが、ライナーで右太もも裏に直撃（記録は三ゴロ）。それでも、心配して集まった内野陣には、笑みを浮かべながら当たった場所を示した。一度は治療のためにベンチに下がったが、１分ほどですぐにマウンドへ。後続の郡司を三ゴロ、万波を投ゴロに仕留め、この回を三者凡退に封