きょう（19日）未明、香川県さぬき市の宿泊施設の脱衣所で女性をスマートフォンで盗撮した疑いで高知市役所に勤務する男（25）が逮捕されました。 【写真を見る】高級宿泊施設の脱衣所で女性を盗撮した疑い地方公務員の男（25）を逮捕【香川】 「盗撮された女性がいる」と110番通報 警察によりますと男は（25）はきょう（19日）午前1時8分ごろ、さぬき市津田町にある高級宿泊施設の脱衣所で宿泊中の女性（25）が着替え