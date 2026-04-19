京急ファン、そしてお出かけ好きのファミリーに朗報です！ 京急電鉄は2026年5月17日（日）、横須賀市の久里浜工場で「京急ファミリー鉄道フェスタ2026」を開催します。昨年は惜しくも荒天中止となったため、ファンにとっては2年越しの待ちに待った開催となります。今年の大きな特徴は、徹底した「子育て応援」シフト。入場は中学生以下のお子さまを含むグループに限定されており、混雑を避けて親子でゆったり楽しめる「事前登録制