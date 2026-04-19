４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節で水戸ホーリーホックと柏レイソルが対戦。ケーズデンキスタジアム水戸で行なわれた一戦は、ホームの水戸が２−０で勝利を収め、３連勝を飾った。一方の柏は、痛恨の２連敗となった。 試合は序盤から一進一退の攻防が続く。両者ともにチャンスを作りながらもゴールを割れず、拮抗した展開が続いた。しかし30分、柏にアクシデントが発生する。久保藤次郎が一発退場となり