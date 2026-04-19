【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPが主題歌を担当しているアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』が、主題歌「CUE CUE CUTE」の歌詞付きのノンクレジットエンディング映像を公開した。 ■本映像で初公開となる、歌詞と主題歌に合わせたダンスにも要注目！ 『小3アシベQQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）は、1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている大人