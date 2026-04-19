【ニューヨーク＝山本貴徳】米国の対イラン軍事作戦を巡り、インターネット上で様々な将来の出来事に賭ける「予測市場」で疑念を持たれる取引が相次ぎ、波紋を広げている。発表直前に賭けて多額の利益を得る事例が増えており、内部情報の利用を疑う声が強まっているためで、連邦議会では超党派で規制強化を求める動きが出ている。幅広いテーマ予測市場は、将来の出来事が起きるかどうかを「イエス」「ノー」で売買する。対象は