◇陸上・兵庫リレーカーニバル最終日（2026年4月19日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）女子走り幅跳びが行われ、日本記録保持者の秦澄美鈴（住友電工）は6メートル26で3位となった。連覇は6でストップした。1回目は5メートル89。そこから少しずつ記録を伸ばしていったが、6回目は6メートル26にとどまり、6メートル37を跳んだ高良彩花（JAL）を上回ることはできなかった。「1、2本目が抑えたような走りになっち