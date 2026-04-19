俳優・内藤剛志が18日放送のTBS系『人生最高レストラン』に出演し、父親の職業や少年時代のエピソードを語った。連続ドラマ出演が27クール続く“連ドラの鉄人”として知られる内藤の原点が明かされた。【写真】内藤剛志が絶賛京都の撮影所スタッフがこぞって勧める“これぞ喫茶店の究極のカレー”番組MCの加藤浩次から実家について問われた内藤は「父親はNHKの局員です。ドラマのスイッチャーでした」と告白。映像の切り替え