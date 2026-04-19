2年前にデビューした日に“一人前”の仲間入りを果たした。16日の園田競馬1R（ダート1400メートル、10頭立て）で1番人気ビガーサンライズ（牝4＝柏原、父ノーブルミッション）に騎乗した新庄海誠が勝利し、通算101勝目を達成。来週からの減量卒業を決めた。道中は中団を追走。4コーナーまでに2番手へと押し上げると、最後は上がり3F最速タイ40秒6の末脚でジューンクエスト（牡8＝西川進、父エスポワールシチー）を差し切った。