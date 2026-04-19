男子個人総合で史上2人目の6連覇を達成した橋本大輝＝高崎アリーナ体操の個人総合で争う全日本選手権最終日は19日、群馬県の高崎アリーナで男子決勝が行われ、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）がトップだった予選との合計170.114点で史上2人目の6連覇を果たした。2008〜17年の10年間王座を守った内村航平以来の快挙。岡慎之助（徳洲会）が0.216点差で3年連続の2位となった。予選9位の川上翔平が3位に浮上し、長谷川毅