敵地アスレチックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が18日（日本時間19日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2戦連発となる7号の他にも、米実況を興奮させたシーンがあった。村上の勢いが止まらない。17日（同18日）にメジャー移籍後初の満塁弾を放つと、この日は7回に2戦連発となる7号を叩き込んだ。9回の第5打席では、今季から導入されたABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）