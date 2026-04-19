先行きが見えない戦争による、石油不足。これから影響が深刻化しそうな航空業界と医療の現場を取材すると、病気の治療や検査ができなくなる恐れも… 【写真を見る】透析やMRIができなくなる恐れも…医療現場に迫る危機 医師｢やっていけない｣ 深刻化する“石油危機” （大石邦彦アンカーマン）「中部空港のスカイデッキに来ています。駐機場には、何機か航空機がいます。ここで使われるジェット燃料にも、中東情勢の影響が