資料さぬき警察署 香川県さぬき市の宿泊施設で女性を盗撮したとして、高知市役所の職員の男（25）が19日、性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。 さぬき警察署によりますと、男は19日午前1時ごろ、さぬき市の宿泊施設の脱衣所で、女性（25）が着替えている様子を盗撮した疑いが持たれています。 女性がスマホに気付いて知人に相談し、知人が110番通報しました。 警察の調べに対して男は、容疑を認めているという