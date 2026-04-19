週明け21日(火)は、「強雨」のち「黄砂」に注意が必要です。本州付近を寒冷前線が通過する午前は一時的にザッと強い雨が降るでしょう。午後は急速に天気が回復しますが、九州〜北海道にかけて広範囲で「黄砂」が飛来する予想です。注意点と対策をまとめました。21日(火)午前は「強雨」に注意週明け20日(月)夜〜21日(火)にかけて、本州付近を寒冷前線が通過する見込みです。そのため、20日(月)の夜は、西日本の日本海側から雨が降る