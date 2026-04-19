◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）今季４度目の先発となった日本ハム・有原航平投手（３３）が６回７安打５失点、８９球で降板した。２３年の小川泰弘（ヤクルト）以来１４３人目となるＮＰＢ通算１００勝を達成を狙ったが、前回登板に続きまたもお預けとなった。２回まで西武打線をパーフェクトに抑えるも３回、古賀悠、平沢に連打を浴び、１番・桑原に先制適時打、３番・渡部には左翼ブルペンへの