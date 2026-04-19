お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレス（35）が19日、自身のXを更新。「伝説のアイドル」くままの写真を公開した。【写真】「インパクト強い〜」デコルテ全開衣装の熊元プロレスくままは熊元プロレスにそっくりなアイドルという設定。熊元プロレスはXで4月22日発売のカルチャー誌 別冊カドカワScene 16さんで くまま特集してもらったよっ 観る用と保存用と伝説用で買ってね くまま」と投稿した。写真では、くままがピンク