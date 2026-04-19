◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイドーム）身長2メートル13を誇るオリックスの新助っ人・ジェリーは6回4安打1失点と力投も、来日初勝利はお預けとなった。初回に2死一、三塁を背負い、山川に先制の左前適時打を献上。それでも2回以降は内角を突くツーシーム、スライダーなどを主体に立て直し、6回までスコアボードにゼロを刻んだ。これで来日初登板から3試合連続でクオリティ・スタ